Tony Carreira fez três tatuagens em homenagem à filha, Sara Carreira, que morreu em dezembro de 2020, aos 21 anos, vítima de um acidente de viação na A1.

A revelação foi feita pelo músico em declarações à TVI no âmbito do lançamento do videoclipe da música 'Diz-me', em tributo à jovem cantora (veja abaixo).

Como forma de eternizar a filha, também, no seu corpo, Tony Carreira reproduziu as duas tatuagens que Sara tinha e que fez inspirada nos pais. A estas o músico acrescentou uma outra e reproduziu no ombro esquerdo aquela que para si é a "fotografia mais bonita" que tem com a filha.

Siga o link

Leia Também: TVI confirma presença de Tony Carreira em gala de aniversário