Tony Carreira presenteou esta terça-feira, 28 de junho, os seguidores do Instagram com imagens captadas nos bastidores das gravações do seu novo videoclipe.

"Quero partilhar com vocês um maravilhoso dia de trabalho, as filmagens da minha 'Lisboa'", declarou o músico ao mostrar um conjunto de vídeos e fotografias.

'Lisboa' é o nome da nova canção do músico. O lançamento está marcado para o dia 30 de junho, quinta-feira.

! Não percam o vídeo dia 30/06.