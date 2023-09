Zendaya comemora esta sexta-feira, dia 1 de setembro, o seu 27.º aniversário, uma data que o namorado, o também ator Tom Holland, assinalou nas redes sociais com a partilha de duas fotografias engraçadas da atriz.

Numa das imagens pode ver-se Zendaya sentada num barco, vestida com equipamento de snorkeling, com uma mão na anca, enquanto na outra a atriz aparece de costas, num parque, a caminhar enquanto passeia os cães, com os cabelos todos no ar.

"Aniversariante", escreveu o ator numa das fotografias partilhadas nas stories da sua conta no Instagram.

© Instagram/ Tom Holland

© Instagram/ Tom Holland

