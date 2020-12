Tom Cruise já provou por diversas vezes que não tem medo de aceitar um bom desafio e aquele de que lhe vamos falar agora é bem capaz de ser o maior da sua carreira como ator. Conforme nota a imprensa internacional, Tom quer ser a primeira estrela de Hollywood a gravar a cena de um filme no espaço.

O artista de 58 anos tem vindo a explorar esta possibilidade para os últimos filmes de 'Missão Impossível', sendo que não olha a custos para concretizar este desejo.

"O Tom é conhecido por fazer as suas próprias cenas nos filmes e protagonizou alguns dos momentos de cinema mais elaborados. O seu segredo é levar as coisas a um outro nível, como ninguém o fez anteriormente - claro que aqui a grande incógnita é se realmente se pode filmar no espaço", notou uma fonte ao jornal The Sun.

A mesma fonte refere que Cruise tem a certeza de que pode fazer esta ideia resultar e que até já falou com a Nasa.

Será que irá conseguir concretizar esta 'loucura'?

