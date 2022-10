Tom Brady fez crescer os rumores que dão conta de que vive uma crise no casamento com Gisele Bündchen. O atleta marcou presença na sexta-feira no casamento de um amigo e não levou consigo a mulher.

De acordo com a revista People, Tom Brady esteve sozinho na festa de casamento de Robert Kraft e da médica Dana Blumberg.

Apesar de a ausência da modelo na festa fazer crescer os rumores, o certo é que o jogador de futebol americano, tal como os restantes convidados, não sabia que a festa era um casamento. Tratou-se de uma surpresa dos noivos.

Tom Brady e Gisele Bündchen, que têm dois filhos em comum, enfrentam desde o mês passado especulações sobre uma alegada zanga. O casal, recorde-se, vive em união desde 2009.

