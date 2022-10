Hernâni Carvalho marcou presença no sábado, 15 de outubro, no programa 'Caixa Mágica', no qual foi surpreendido pela presença da companheira - Manuela Barbosa.

Ainda antes de a advogada entrar em estúdio, o apresentador revelou ter casado recentemente.

"Casei-me este mês", contou o anfitrião de 'Linha Aberta'.

Já com a esposa em estúdio, Hernâni foi surpreendido com uma declaração de amor pública.

"O Hernâni marido é uma pessoa que vocês desconhecem totalmente, porque na televisão ele é uma pessoa e na vida privada é outra completamente diferente. É o meu príncipe, trata-me como uma rainha, é uma pessoa super meiga, super divertida. Ele acrescentou à minha vida o que eu precisava: amor", referiu, deixando o apresentador e jornalista comovido.

Leia Também: Cristina Ferreira após evento único. "Sinto-me sem forças"