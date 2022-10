Cristina Ferreira viveu no sábado, 15 de outubro, um dia particularmente emotivo. A apresentadora subiu ao palco do 'Cristina Talks' para protagonizar um evento único, ao qual deu nome e voz, e partilhar de forma motivacional a sua experiência profissional.

Terminada a primeira conferência, na qual participaram outros oradores famosos, a comunicadora fez nas redes sociais um balanço da experiência.

"Estavam 3000 pessoas no multiusos de Gondomar. Fui ficando nervosa com a expectativa que foram criando desde que lancei o projecto. Foram sem saber ao que iam. Das milhares de mensagens que já recebi todas falam na forma como foram surpreendidas. Choraram, riram, pensaram, foram desassossegadas", declarou, partilhando com os fãs algumas das imagens que marcaram o evento.

"Dizem que superou as expectativas. Até dos maridos contrariados que foram. Sinto-me sem forças para vos dar conta do que ali aconteceu. Só quem foi sabe. Nada, nem fotos nem palavras, conseguirá descrever. Nada", completou, mostrando-se de coração cheio.