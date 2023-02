A imprensa internacional está a destacar imagens de Tom Brady a gritar ao telefone durante uma aula de equitação da filha em Miami, na passada quarta-feira. Imagens captadas pouco tempo depois de o jogador de futebol americano ter anunciado o fim da carreira.

Não se sabe com quem estaria a conversar nem o tema, mas o Daily Mail foi mais longe e até esteve a analisar as imagens com um especialista em leitura labial que diz que Tom terá dito logo ao início: "Pare de me ligar".

"Você disse isso hoje, e isso é estúpido", terá acrescentado depois. A chamada terá terminado com Tom a afirmar: "Isto tem que parar. Tens de passar à frente".

Este momento decorreu depois de Tom ter sido visto a sorrir, a aplaudir e a filmar a filha, Vivian, de dez anos, fruto da relação terminada com Gisele Bündchen.

O agora ex-jogador de futebol americano anunciou o fim da carreira esta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, depois de já ter dito 'adeus' anteriormente por pouco tempo, pois decidiu voltar. "Vou retirar-me de vez", afirmou agora.

No ano passado, quando começaram a surgir notícias sobre a crise no casamento de Tom e Gisele, antes do anúncio oficial da separação, especulava-se que o facto de o jogador não ter terminado de vez a carreira seria um dos motivos do divórcio. A revista Us Weekly avançou na altura que a modelo terá feito um ultimato ao companheiro. "A Gisele disse ao Tom que ou ele deixava o futebol para passar tempo com a família ou ela ia-se embora de vez", contou uma fonte.

Entretanto, recorde-se, Gisele Bündchen já reagiu à decisão do 'ex', tendo desejado "o melhor" a Tom Brady.

Apesar da modelo brasileira ter ficado feliz com a decisão do antigo companheiro, nada irá mudar no que diz respeito à relação. Isto porque, diz uma fonte, Gisele "já seguiu em frente".

Além de Vivian, o ex-casal tem ainda em comum o filho Benjamin, de 13 anos.

Leia Também: 'Ex' volta atrás com decisão que levou ao divórcio. Gisele Bündchen reage