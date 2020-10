Sofia Ribeiro lembrou uma das fases mais complicadas da sua vida, nomeadamente, o ano em que lutou contra um cancro da mama, sendo que o conseguiu vencer.

Esta sexta-feira, dia 2, a atriz fez uma reflexão sobre o assunto através da seguinte publicação:

"Todos os dias sem tristeza nenhuma, me lembro que estive doente. Todos os dias sem tristeza nenhuma, me lembro que não estou curada. E todos os dias com a maior alegria em algum momento do dia, sou grata por ter saúde e amor. Hoje em especial! E se assim for, já será incrível o ano que começa hoje para mim! Obrigada vida!".

Eis a partilha:

Leia Também: A carreira, o casamento e o cancro: A vida de Sofia Ribeiro em fotos