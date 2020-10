Sofia Ribeiro completa esta sexta-feira, dia 2 de outubro, 36 anos de vida. Uma data especial, que não poderíamos deixar passar em branco.

Dona de uma carreira de sucesso, Sofia já viveu na TV e fora dela momentos que impactaram os fãs... pelos melhores e até pelos piores motivos.

Como forma de assinalar o aniversário da atriz, reunimos as 25 fotos que marcaram o seu percurso até aqui. Imagens que vão desde a sua estreia em Morangos Com Açúcar, passando pelo casamento com Ruben Rua até à batalha contra o cancro.

Confira a galeria para ver.

Leia Também: Sofia Ribeiro esclarece se o restaurante Filosofia vai fechar portas