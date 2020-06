Logo após abrir as portas de casa de Cristina Ferreira e receber Carla Andrino, João Baião recordou um abraço apertado que deu à atriz na altura em que esta lutava contra o cancro da mama. Um momento especial que ambos guardam no coração.

Durante a conversa, Carla Andrino concordou com João Baião e disse estar "na plenitude da sua vida".

"Não foi só essa doença, foi toda uma história de vida que me foi construindo a mulher que sou hoje. Estou, de facto, na plenitude da minha vida. Sinto-me muito grata, é um dia de cada vez", destacou.

Avó de quatro netos, a atriz não deixou de falar dos meninos, mostrando-se 'babada' com tanto amor.

"Todo o tempo que tenho é para eles", realçou. "E embora seja o açúcar da vida, também não me divorcio do papel de educar, de querer que eles, mais do que serem homens, sejam uns senhores, cavalheiros, sejam inteiros... É muito bom", acrescentou de seguida.

