A edição de 2023 do 'The Voice Gerações', da RTP, terminou na noite deste domingo, dia 23 de julho, e teve como grandes vencedores os 'Todagente'.

A estação pública usou a sua conta no Instagram para felicitar o grupo, que fazia parte da equipa de Anselmo Ralph, tendo partilhado uma fotografia com os três integrantes da banda e o cantor.

"Equipa Anselmo. Os Todagente são os grandes vencedores do The Voice Gerações 2023!", pode ler-se na legenda de uma fotografia onde os quatro aparecem muito sorridentes com o troféu na mão.

Na caixa de comentários, os espectadores mostraram-se agradados com a escolha. "Nem sempre ganha o melhor, mas desta vez fez-se justiça. Os 'Todagente' foram muito superiores a qualquer outro grupo. Parabéns!", escreveu um internauta. "Foi mais que merecido, foram incríveis!", pode ler-se noutro comentário.

