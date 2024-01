Kate Middleton está a viver um período particularmente difícil. A princesa de Gales está internada, a recuperar de uma intervenção cirúrgica abdominal que a obrigará a um período de convalescença de três meses após sair da unidade hospitalar.

Por este motivo, a mulher do príncipe William procura tranquilidade neste momento delicado e não precisava de uma polémica familiar. No entanto, o tio materno da princesa - que já se envolveu em algumas controvérsias anteriormente - volta agora aos holofotes.

Segundo avança o 'The Sun', Gary Goldsmith entrou em negociações com a ITV para participar no 'Big Brother Famosos' de Inglaterra e terá assinado já um acordo.

A ligação de Gary à família real e a sua maneira marcante de ser, caracterizada por dizer o que pensa sem filtros, terá sido fator determinante para ser escolhido para entrar na próxima edição do formato.

O programa deve ir para o ar em março e, de acordo com fontes consultadas pelo 'The Sun', Gary "está ansioso" para participar. "Hoje [o Gary] finalizou os termos do acordo e mal pode esperar para entrar na casa", afirmou a fonte. Nos últimos tempos, Gary Goldsmith tem sido notícia principalmente pelas suas fortes críticas aos duques de Sussex, tendo chegado até a descrever o príncipe Harry como "petulante" e "egoísta".

Leia Também: Podemos não ver Kate a sair do hospital nos próximos dias. A razão