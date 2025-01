Kate Middleton deverá regressar a Windsor nos próximos dias, depois da época festival em Norfolk ter chegado ao fim.

Para além disso, a princesa de Gales prepara-se para celebrar 43 anos de vida no dia 9 de janeiro. Ora, conforme destaca a imprensa britânica, as comemorações deverão ser mais privadas, na companhia do marido, o príncipe William, e dos filhos - os príncipes George, Charlotte e Louis.

Este será um aniversário com um significado especial, uma vez que é o primeiro que celebra desde que finalizou os tratamentos de quimioterapia, depois de ter sido diagnosticada com cancro em 2024.

