A princesa Kate Middleton foi submetida a uma operação abdominal na passada semana, pelo que ainda se encontra em recuperação.

Conforme destaca a revista Hello!, a recuperação deverá levar entre 10/14 dias, pelo que a princesa de Gales deverá ter alta muito em breve.

Contudo, e ao contrário de outras ocasiões em que foi vista a deixar o hospital - como aconteceu nas gravidezes - o mesmo não dever-se-á suceder agora.

Uma vez que a mulher do príncipe William tem procurado manter o máximo de discrição ao longo do processo, o mesmo espera-se que aconteça na altura de regressar a casa.

"Tendo em conta que a natureza em concreto da condição da princesa Kate Middleton tem sido mantida em privado, duvido que a veremos a fazer uma saída pública do hospital. A Kate foi submetida a uma grande cirurgia e passou muito tempo no hospital, e como qualquer pessoa, quererá regressar a casa, em Windsor, discretamente, para ver os filhos e recuperar", notou a correspondente real da revista Hello!, Danielle Stacey.

