As suspeitas da imprensa internacional confirmaram-se durante a noite desta segunda-feira, 4 de março. Gary Goldsmith, tio de Kate Middleton, já entrou na versão britânica do 'Big Brother Famosos' e integra assim o leque de concorrentes deste reality show.

Aos 58 anos, Gary aceitou o desafio proposto e no vídeo de apresentação começou logo por falar sobre a sobrinha.

"Eu sou o Gary Goldsmith, tio da futura rainha do nosso país: Catherine Middleton, a atual princesa de Gales", fez notar inicialmente.

Gary continuou então a falar sobre a sobrinha e William, o herdeiro ao trono britânico: "Ela é simplesmente perfeita. A primeira vez que conheci o William, a Kate estava a cozinhar e ele disse-me: 'Olá, quer uma chávena de chá?'. Muito normal".

O tio da princesa referiu depois que habitualmente consegue ler "o que as pessoas pensam" e que é um pouco "malvado".

Já prestes a entrar na casa, Gary foi questionado se Kate o iria ver neste programa. "Ela vai ver atrás do sofá, penso eu", respondeu, com as perguntas a continuarem: "E de qual sofá será?". Por fim, Gary disse que será certamente "num bom sofá" colocado "numa boa casa".

Na caixa de comentários destes vídeos é possível perceber que várias são as pessoas que não esquecem que Gary Goldsmith foi condenado por violência doméstica em 2017. Na altura, o tio de Kate admitiu ter agredido Julie-Ann Goldsmith, uma das suas quatro ex-mulheres, durante uma intensa discussão.

Vale sublinhar que a entrada de Gary Goldsmith na 'casa mais vigiada' do Reino Unido aconteceu poucas horas depois de Kate Middleton ter sido vista pela primeira vez após ter sido submetida a uma cirurgia abdominal.

