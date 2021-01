Depois de ter conversado com André Ventura, Manuel Luís Goucha deu esta sexta-feira seguimento às entrevistas a que se propôs fazer no seu novo programa das tardes aos candidatos às eleições presidenciais. Hoje foi a vez de Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans.

“Porque é que teima em candidatar-se à Presidência da República”?, quis saber Manuel Luís Goucha, iniciando assim a conversa.

“E porque é que eu fui presidente da junta de freguesia de Rans em 1993? As pessoas diziam que nunca ia conseguir. […] Só fui presidente porque concorri e para ser Presidente da República tenho de concorrer. E concorro porque sou português, é um direito que tenho, e porque acho que posso dar um bom presidente”, diz, deixando claras as suas convicções.

Tino nega o título de “peça folclórica” nestes eleições e aos que o tentam descredibilizar responde: “Eu não tive tempo de me preparar para nenhum debate. O segredo é eu não estar preparado”.

Já para o cargo a que se candidata não tem dúvidas: “Eu estou preparado para estar Presidente da República”.

“Sou o mesmo de sempre e essa é a minha grande vantagem”, garante.

Goucha quis ainda saber quais os motivos que levaram Tino de Rans a desvincular-se do Partido Socialista (PS).

O candidato presidencial, que é agora dirigente do partido RIR, recordou um episódio em que chegou à cama, depois de um dia agitado entre “os focos da televisão”, e a sua filha, com pouco mais de um ano, lhe disse: “Vai embora, pai”.

“Saí do PS para ver a minha filha crescer e crescer com ela”, afirma, explicando que teve de optar mas que não saiu "zangado" do partido.

O famoso calceteiro não nega as suas origens e assume sem preconceitos o seu percurso em reality shows. “Há muita gente que pensa que o homem que entrou no ‘Big Brother’ e o candidato à presidência não é o mesmo, mas eu sou o mesmo”, atesta.

No decorrer do programa, Vitorino Silva acabou por ficar lavado em lágrimas ao ser surpreendido por uma reportagem onde a sua filha, a jovem Catarina, de 23 anos, faz uma apresentação sobre a vida do pai.

Sem conseguir conter as lágrimas, Tino de Rans afirma que a filha seria muito melhor candidata que ele à presidência.

“Ela ajudou-me sempre e eu nunca lhe dei uma grande vitória”, lamenta, garantindo que um dia dará a Catarina a tão desejada vitória.

“A maior obra que eu fiz foi dizer hoje, com muito orgulho, que a minha filha sabe muito mais do que eu”, termina.

