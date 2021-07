Sandra Silva partilhou com os seus seguidores do Instagram um desabafo onde revela todos os pormenores sobre a fase em que descobriu estar grávida do primeiro filho.

"Ora bem… Antes de tudo, cada caso é um caso, demorar a engravidar acontece e pode ser normal, esta é a nossa história. Quero partilhar que tinha muito medo devido à história dos meus pais (20 anos e 7 abortos antes de mim), mas a vontade de sermos pais era maior que o medo", conta a jovem digital influencer, que terá 25 anos quando o bebé nascer.

"Então… Nós decidimos começar a tentar em abril, tendo em conta que nessa altura apenas usávamos preservativo (já não tomava pílula por opção) e já conhecia o meu ciclo através do muco e temp. basal. Guess What? Tive essa menstruação e engravidei nessa janela fértil que se seguiu. Já andava muito atenta ao meu corpo e conectada desde o ano passado, o que me permitiu perceber tudo desde o início", conta, dando conta de que chegou a fazer seis testes "todos negativos".

"Repeti passado cinco dias e veio o positivo, foi uma confirmação do que já suspeitava. Foi um sábado em maio, acordei sozinha e fiz, deu logo positivo, era a única pessoa no mundo a saber, fartei-me de chorar. Fui comprar o das semanas e também deu logo ahahah Sai para comprar uma coisa e fazer surpresa ao João e foi assim! Apesar de estarmos conscientes do que podia e pode acontecer, contamos logo à família chegada e amigos mais próximos. Queríamos viver esta felicidade e confiar", pode inda ler-se na publicação à qual Sandra juntou a primeira fotografia do casal depois de terem descoberto que iam ser pais.

"O pior foram as semanas seguintes, turbilhão de emoções, mas fica para outro post. A nossa primeira foto a sabermos que vamos ser pais. Obrigada por todo o carinho", termina.

