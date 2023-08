O nome de Larissa Manoela é, por estes dias, um dos que mais se ouve no Brasil. A atriz tornou-se conhecida pelo público quando tinha seis anos, mas o que ninguém sabia é que por trás das personagens às quais a jovem deu vida havia uma outra história a acontecer.

Larissa acumulou uma fortuna de mais de 18 milhões de reais - cerca de 3 milhões de euros - ao longo dos últimos 16 anos. Foi estrela de inúmeras novelas, séries e filmes, tais como 'Carrossel' (2012), 'Lulli' (2021) e 'Além da Ilusão' (2022) e é considerada uma das jovens atrizes mais promissoras do país.

No entanto, esta estrela em ascensão nunca deteve o dinheiro que ganhou com todos estes trabalhos. Foram os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, que fizeram toda a gestão do mesmo através de três empresas nas quais a atriz, agora com 22 anos, era sócia. No entanto, segundo Larissa, a verdade nunca foi aquela que lhe contaram, além de nunca ter sabido ao certo quando dinheiro tinha.

© Instagram/Larissa Manoela

De acordo com a atriz, os pais sempre lhe disseram que cada um dos três detinha 33,3% da primeira empresa, pela qual passava a maioria dos contratos firmados, mas Larissa terá acabado por descobrir que apenas tinha uma participação de 2%.

Na segunda das três empresas, Larissa era a única proprietária, mas com uma cláusula que faz toda a diferença: os pais tinham o poder de tomar qualquer decisão e de negociar os contratos apresentados sem a autorização da filha.

Por fim, em relação à última empresa, a ideia da criação da mesma seria dividir por igual todo o património da primeira empresa, o que Larissa garante que nunca chegou a verificar-se

O caso teve direito a uma reportagem esclarecedora, produzida pela equipa do programa 'Fantástico', da Globo, através da qual Larissa explicou todos os detalhes, incluindo a resolução que propôs aos pais.

A atriz tentou, através dos advogados, chegar a um entendimento para uma divisão mais justa de todo o lucro angariado ao longo do seu percurso profissional. Sugeriu uma divisão de 60% para si própria e de 40% para os pais, tendo recebido uma proposta completamente inversa. De seguida, sugeriu uma divisão de 50%, o que os pais disseram só aceitar caso tivessem direito a 6% de todos os lucros da filha ao longo dos próximos 10 anos. Larissa recusou.

Devido às dificuldades no entendimento, Larissa Manoela decidiu retirar os pais da administração da sua empresa individual e renegociou todos os contratos anteriormente firmados. Assim sendo, abriu mão dos 18 milhões de reais (3.326.630 euros), que irão continuar na conta bancária dos pais.

Silvana Taques e Gilberto Elias estão agora de costas voltadas com a própria filha, que acusam de ter sido "ingrata" e de os ter "desrespeitado". No entanto, e como fizeram notar ao 'Fantástico' através de comunicado, continuarão a amar Larissa "incondicionalmente".

Já a atriz, por outro lado, não esconde a tristeza por toda esta situação mas deixou claros os motivos que a levaram a deixar para trás os 18 milhões de reais. "A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho me vai trazer grandes conquistas. Eu só tenho 22 anos. Tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário aos meus pais", fez notar.

