Cada vez mais longe da televisão e cada vez mais próxima da política. Assim têm sido os últimos tempos na vida de Maria Vieira, uma atriz que nos habituámos a ver em novelas, teatro e séries, principalmente de humor.

No Twitter, onde Maria faz questão de interagir com quem a segue e aborda, revelou os motivos que a levam a ter desaparecido dos ecrãs, quer em Portugal, quer no Brasil, para onde se mudou já há alguns anos.

"Não estou interessada em fazer televisão, nem sequer na Globo, onde trabalhei regularmente entre 2008 e 2018", começou por escrever a artista, de 66 anos.

Para concluir, a atriz lembrou o facto de ter sido afastada da novela 'Travessia' pelo canal brasileiro, projeto no qual acabou por ser substituída por Noémia Costa: "Mas em junho do ano passado fui de novo convidada para lá fazer mais uma novela e a direção da emissora impediu a minha contratação por causa de eu apoiar o Bolsonaro".

Ainda assim, vale notar que os motivos oficiais deste afastamento foram outros. A Globo justificou a decisão pelo facto de Maria Vieira se ter recusado a tomar a vacina contra a Covid-19 e por ter intenções de exercer um cargo político em Portugal.

No Brasil, para a Globo, Maria Vieira integrou os elencos de 'Negócio da China' (2008) 'Aquele Beijo' (2011) e 'Brasil a Bordo' (2017).

