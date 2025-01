Noémia Costa é uma nova mulher. A atriz, de 60 anos, passou por uma grande transformação depois de ter já perdido 15 quilos.

No programa das manhãs da SIC, 'Casa Feliz', a artista apresentou a nova silhueta e contou como foi todo o processo, que garante ter sido motivado, essencialmente, "por uma questão de saúde" e não "pela estética".

"Eu estava a bater nos vermelhos todos, a nível da diabetes, do colesterol, da hipertensão, de tudo. Tinha tido um episódio menos bom quando fiz a novela 'A Travessia', senti-me tonta e os diabetes estavam, nesse dia, a 450. Era mesmo uma bomba-relógio", começou por dizer.

"Eu fiquei diabética a partir do momento em que o meu pai morreu e houve uma série de situações em que a vida me levou a deixar de me lembrar de mim e o quão importante isso é. [...] Às vezes tinha compulsões alimentares", admitiu a atriz.

"Eu não quero isto para a minha vida", confessou, referindo-se aos inúmeros medicamentos que tomava. "Meu Deus ajuda-me!", pensou Noémia.

Decidida a mudar de vida, procurou ajuda num clínica no Porto e resolveu fazer a operação. "Da cirurgia não acordei a mesma pessoa", confessou a atriz, que já reduziu os medicamentos que toma, nomeadamente para a hipertensão.

Com menos 15 quilos, Noémia garante não ter tantas dores, está mais ágil e com mais disposição.

Veja aqui a entrevista onde pode ver a nova silhueta da atriz.