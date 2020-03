Timothy Hutton foi acusado de ter violado uma ex-modelo num quarto de hotel quando esta tinha 14 anos, corria o ano de 1983.

Sera Johnston, assim se chama a alegada vítima, denunciou o acontecido através de uma reportagem do BuzzFeed News. Segundo a própria, terá conhecido o ator enquanto este se encontrava no Canadá a filmar 'Iceman'.

"Doeu muito. Quer dizer, foi muito doloroso. Sim, muito doloroso. Horrível, horrível, absolutamente horrível", descreveu.

Num comunicado à revista People, Hutton negou todas as acusações. "Ao longo dos últimos dois anos e meio fui alvo de várias tentativas de extorsão por uma mulher de nome Sera Dale Johnston de forma a tirar-me milhões de dólares", acusa. "Ela ameaçou-me que se eu não fizesse o que exigia, iria para a imprensa com uma falsa história de que eu tinha abusado sexualmente dela há 37 anos, no Canadá", garante.

O caso deverá agora ser investigado pelas autoridades.

