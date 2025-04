A acusação explicou as três alegações em causa no novo julgamento por violação de Harvey Weinstein, no caso MeToo, incluindo uma envolvendo uma mulher que não participou no julgamento original em 2020.

Kaja Sokola, uma ex-modelo polaca, alega que Weinstein a prendeu à cama e lhe fez sexo oral à força em 2006, depois de a atrair para o seu quarto de hotel em Manhattan com a promessa de guiões de filmes.

Quatro anos antes, Sokola alega que ele a molestou no seu apartamento quando ela tinha apenas 16 anos, de acordo com a procuradora distrital assistente Shannon Lucey.

Weinstein, de 73 anos, é acusado em relação à acusação de 2006, mas não à anterior. Sokola já processou e recebeu 3,5 milhões de dólares de indemnização, acrescentou Lucey.

É a primeira vez que os procuradores de Manhattan detalham as alegações de Sokola, que foram acrescentadas ao caso depois de o mais alto tribunal de Nova Iorque ter anulado a condenação de Weinstein no ano passado.

O resto do novo julgamento envolve alegações de duas mulheres que fizeram parte do julgamento original - Miriam Haley e Jessica Mann.

A agência Associated Press (AP) geralmente não identifica as pessoas que alegam agressão sexual, a menos que aceitem ser identificadas, como fizeram Haley, Mann e Sokola.

Enfatizando a influência de Weinstein na indústria cinematográfica, Lucey disse que o antigo responsável do estúdio usou "as oportunidades de sonho como armas" para atacar mulheres. É acusado de violar Mann e forçar sexo oral a Haley e Sokola.

O produtor vencedor de um Óscar, sentado na cadeira de rodas que agora usa por causa de problemas de saúde, sussurrou com um dos seus advogados e pareceu tomar notas enquanto Lucey descrevia os seus alegados crimes, mas não olhou para o júri, noticiou a AP.

Weinstein declarou-se inocente e nega ter violado ou abusado sexualmente de alguém.

O seu advogado, Arthur Aidala, disse aos jurados na sua declaração inicial que Weinstein se envolveu em "relações mutuamente benéficas" com mulheres que queriam a sua ajuda na indústria, mas que nada do que fez foi ilegal.

Aidala implorou aos jurados que encarassem o caso com a mente aberta e esperassem até ouvirem todas as provas antes de chegarem a uma conclusão.

O público no tribunal lotado incluía o procurador público de Manhattan, Alvin Bragg. Herdou o histórico caso MeToo, interposto pelo seu antecessor, quando o Tribunal de Recurso rejeitou no ano passado a condenação de 2020 e a pena de 23 anos de prisão porque o juiz permitiu depoimentos sobre alegações das quais Weinstein não foi acusado. A reversão levou ao novo julgamento.

O novo julgamento de Weinstein está a decorrer num momento cultural diferente do primeiro. O MeToo, que explodiu em 2017 com acusações contra Weinstein, evoluiu e diminuiu.

O júri é composto por sete mulheres e cinco homens - ao contrário do painel de sete homens e cinco mulheres que o condenou em 2020 - e há um juiz diferente.

No início do primeiro julgamento de Weinstein, ouviram-se gritos de "violador" dos manifestantes do lado de fora. Desta vez, não houve nada disso, acrescentou a AP.

As absolvições de Weinstein das duas acusações mais graves no seu julgamento de 2020 - agressão sexual predatória e violação de primeiro grau - ainda se mantêm.

A advogada de Sokola, Lindsay Goldbrum, defendeu que o novo julgamento de Weinstein marca um "momento crucial na luta pela responsabilização em casos de abuso sexual" e um "sinal para outros sobreviventes de que o sistema está a recuperar - e que vale a pena falar mesmo quando as probabilidades parecem intransponíveis".

