Tiffany Trump, filha do presidende dos Estados Unidos da América, Donald Trump, foi mãe pela primeira vez, aos 31 anos, fruto do casamento com Michael Boulos.

Na sua página de Instagram, Tiffany mostrou a foto do pé da criança para anunciar o nascimento. "Bem-vindo ao mundo, doce Alexander Trump Boulos. Amamos-te mais do que tudo. Obrigada por fazeres parte da nossa vida. 15/05/2025", escreveu na legenda da partilha.

A filha de Trump e o marido conheceram-na na Grécia, em 2018, e casaram em 2022 em Palm Beach, na Flórida.

Tiffany é fruto do segundo casamento do presidente dos EUA com a atriz e apresentadora Marla Maples com quem esteve entre 1993 e 1999.

