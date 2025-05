Depois de vários meios de comunicação internacionais, como o TMZ, terem revelado que Cassie Ventura tinha sido vista a ser levada de urgência para um hospital de Nova Iorque, na terça-feira, sabe-se que já deu à luz.

De acordo com a ABC News, uma fonte próxima revelou que a cantora, atriz e modelo já viu nascer o terceiro filho, fruto do casamento com Alex Fine.

A notícia chega cerca de duas semanas depois de Cassie ter testemunhado no julgamento contra Diddy por tráfico sexual e extorsão. A cantora, recorde-se, teve uma relação - entre separações e reconciliações - de cerca de dez anos com Diddy.

