Tiago Teotónio Pereira passou o fim de semana com a família Patrocínio e não deixou de destacar estes bons momentos na sua página de Instagram.

O ator recorreu às stories da sua página de Instagram para partilhar algumas imagens onde mostra que esteve junto da família da companheira, Rita Patrocínio, a passear no campo. Momentos que pode ver na galeria.

De referir que Carolina Patrocínio também destacou na mesma rede social algumas imagens deste fim de semana em família, mas sem mostrar Tiago Teotónio Pereira. Leia Também: Carolina Patrocínio: As imagens do fim de semana em família no Alentejo