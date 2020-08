Tiago Teotónio Pereira aceitou o desafio lançado pelos centros-auto Roady, do Grupo Os Mosqueteiros, para ser a cara da mais recente campanha solidária da marca.

'Trotinetar Portugal' é o nome de uma iniciativa, lançada no decorrer do mês de agosto, que visa oferecer um presente especial - a disponibilização gratuita de trotinetes - a três autarquias portuguesas: Viana do Castelo, Figueira da Foz e Portimão.

E foi precisamente no âmbito deste projeto solidário que o Fama Ao Minuto conversou com o protagonista da novela 'Nazaré' sobre as suas férias de verão.

O que levou o Tiago a aceitar associar-se a esta iniciativa?

Acho que temos sítios incríveis no nosso país que vale a pena serem explorados, sobretudo numa altura em que ainda há bastante receio em viajar para fora de Portugal. E explorar estas três cidades, todas diferentes entre si, de uma maneira diferente e sustentável fez-me todo o sentido. E não me arrependi.

O Tiago é adepto de “trotinetar”?

Sou muito adepto de andar de skate, confesso que de trotinete não ando tanto. Mas ganhei o gosto depois desta experiência com a Roady, principalmente para fazer turismo.

O vírus mantém-se ativo e é preciso ter noção dissoConhece bem as três autarquias, neste caso Viana do Castelo, Figueira da Foz e Portimão, às quais irá entregar este presente especial?

O objetivo de ir até estas três cidades foi precisamente esse, de as ficar a conhecer melhor enquanto passeava de trotinete e demonstrava aquilo que cada uma das cidades tinha de melhor. Ainda deu para aproveitar, mas fiquei com vontade de voltar às três com mais tempo! Portugal é lindo e devíamos todos explorar mais as cidades que temos.

Tiago Teotónio Pereira passeou por Portugal de trotinete © DR

Esta iniciativa tem por base promover o turismo em Portugal. Em tempos de pandemia de Covid-19, como vão ser as férias do Tiago este ano?

Para já vou andar uns dias pela costa alentejana. Sempre com todos os cuidados necessários para que tudo corra da maneira mais segura possível. Aprendi a viver com esta pandemia, pois há riscos que não vale a pena correr, e o mesmo se manteve quando voltei às gravações. Agora estou de férias e pretendo aproveitar, mas sempre com os comportamentos de prevenção. O vírus mantém-se ativo e é preciso ter noção disso.

Qual o seu local de eleição para as férias de verão?

Em Portugal, gosto muito da zona de Porto Covo.

Ainda sobre a Covid-19. Sendo um adepto de desporto ao ar livre, foi difícil manter-se em casa durante o tempo de quarentena?

Foi difícil mas adaptámo-nos. Ia correr quando dava, mais para o fim da quarentena deu para fazer surf. E aí salvou-me a vida. Mas durante o tempo em que estive em casa arranjei maneira de me entreter. Tive aulas de viola e PT online, pintei, criei conteúdos diferentes para as redes sociais, aproveitei para jogar Playstation à vontade (quando estou a gravar não tenho tempo) [risos].

Como estão a correr as gravações da novela Nazaré?

Já terminaram! Adorei ter feito parte do projeto, pela história e sobretudo pelo elenco e pela equipa. Passamos muitas horas em estúdio sempre com as mesmas pessoas e o bom ambiente é mais de meio caminho andado para que tudo corra pelo melhor. Vai haver muitas surpresas até ao fim da novela.

Entrar a meio da trama, neste caso na segunda temporada, representou uma responsabilidade acrescida?

Não propriamente. É a segunda temporada de um projeto mas a história muda muito, houve muitas personagens que entraram e muitas que saíram. Claro que houve uma continuidade na história no seio principal mas a dinâmica mudou, até porque chegou o verdadeiro 'canhão à Nazaré' [risos].

Recentemente esteve no programa ‘Alta Definição’, onde de alguma forma abriu o seu coração. Como foi a reação do público após o programa?

Não estava à espera que a entrevista tivesse o impacto que teve. Mesmo. Até porque ja não me lembrava de nada do que tinha dito. Quando gravamos parece uma conversa totalmente informal, sobre a tua vida. E acho que passou isso. Mas é muito bom, é meio terapêutico até. Não sei explicar, mas gostei muito.

Há novos projetos a caminho?

Nada ainda que possa revelar, mas para já quero mesmo aproveitar as minhas férias, passei alguns meses a gravar e projetos de televisão são sempre muito intensos.

