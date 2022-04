Amanhã, quinta-feira (28 de abril), será transmitida uma entrevista que Júlia Pinheiro fez a Tiago Jaqueta, um dos participantes mais polémicos do programa da SIC - 'Casados à Primeira Vista'.

Num vídeo de promoção à conversa, o ex-marido de Dina afirma: "No meu ver, nenhum dos dois estava perdidamente apaixonado pelo outro, mas estávamos interessados.

No dia em que houve ali uma maior rutura, que foi o dia em que saí do quarto, o que se vê é a nossa 'discussão' por causa do molho agridoce ao jantar, mas discutimos o dia todo. O que eu queria era chegar lá e namorar.

Comecei a perder a paciência. Ao terceiro dia [pensei] ‘eu não quero estar mais ao pé desta pessoa, vou sair daqui, não vou estar aqui ao pé dela’".

Tiago então confirma que conheceu Anna Cherepanova durante a lua de mel em Cabo Verde, acabando por se envolver com ela.

