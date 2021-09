Mia Rose revelou recentemente nas suas redes sociais ter um novo namorado. A cantora resolveu, contudo, manter a identidade do mesmo em segredo, o que motivou desde então especulações e rumores.

Devido a uma alegada parecença entre as roupas e relógio do homem que aparece nas fotografias românticas partilhadas por Mia Rose, Tiago Froufe Costa foi apontado como a cara-metade da figura pública.

Ao ver a notícia espalhar-se na imprensa cor-de-rosa, o ex-companheiro de Inês Mendes da Silva recorreu à sua conta oficial de Instagram para reagir.

"Mais uma vez, existem meios de comunicação que continuam a lançar notícias se confirmarem a origem e veracidade das respetivas informações. Estava no trânsito e começo a ser inundado com mensagens e falsas notícias sobre um suposto relacionamento, com base numa fotografia de uma camisa e um relógio. Lamento desiludir os mais ‘intrometidos’, mas sinto-me na obrigação de confirmar que estas notícias são obviamente falsas", apontou o empresário, indignado por não ter sido contactado para esclarecer o tema.

Leia Também: Mia Rose assume novo namorado nas redes sociais