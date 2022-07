Tiago Felizardo e Pedro Hossi, que contracenam na novela 'Quero é Viver', na TVI, mostraram que partilham uma relação de grande cumplicidade.

Em declarações à TVI Ficção, os atores não resistiram a brincar um com o outro.

"É extremamente ciumento, é possessivo, apesar de ser um homem com aquele tamanho todo", notou Pedro Hossi referindo-se a Felizardo.

"Ciumento? Acho que o Pedro Hossi deve estar a confundir a 2.ª temporada do ‘Quero é Viver’ com a vida real. Eu chego aqui nem sequer falo com ele, tento olhá-lo nos olhos e ele vira-me a cara. A pessoa mais antipática que existe neste estúdio", responde entre risos.

Posteriormente, Hossi garantiu que "gostava muito de Tiago e de trabalhar com ele". Já Tiago notou que é uma "benção" ser colega de Hossi.

