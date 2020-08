The Weeknd tem-se vindo a preparar intensamente para a próxima cerimónia dos MTV Video Music Awards. Para além disso, nota o Page Six, não colocou de lado os seus próximos projetos. Entre eles, esteve a gravação do videoclipe da música 'After Hours'.

Ora, recentemente, enquanto estava a sair de um hotel, o artista chamou a atenção pelo facto de surgir com nódoas negras e sangue na cara.

Contudo, importa realçar, as mesmas eram falsas, pelo que deverão ter sido feitas apenas para a gravação.

O que será que vem por aí?

