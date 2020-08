The Weeknd doou 300 mil dólares, cerca de 254 mil euros, às vítimas da explosão de Beirute, que no último dia 4 de agosto devastou a capital do Líbano.

O dinheiro será doado através da iniciativa Ajuda Global para o Líbano (Global Aid for Lebanon) e destina-se a ajudar a Cruz Vermelha Libanesa, o Programa Alimentar Mundial e um centro infantil no país, adianta o site TMZ.

Esta doação terá surgido pelo facto de o empresário do cantor, Wassim 'Sal' Slaiby, ser libanês e estar neste momento a dar a cara por uma campanha de ajuda ao seu país de origem.

Leia Também: Comitiva brasileira parte com 6 toneladas de bens para o Líbano