The Weeknd foi apanhado a beijar a DJ Simi Khadra durante as celebrações do seu 32.º aniversário em Las Vegas, no passado fim de semana.

Os dois foram vistos por um fã que captou um vídeo do momento, conforme noticia o TMZ.

Simi, de 29 anos, juntamente com a irmã Haze Khadra, que formaram a dupla musical Haze, esteve presente na festa que contou com famosos como Drake, Future, Tristan Thompson, Hilary Duff e Delilah Belle Hamlin, nota por seu turno a revista People.

Não foi a primeira vez que The Weeknd e Simi foram vistos juntos. Este mês, o jornal britânico Daily Mail publicou imagens de ambos a jantar em Los Angeles.

