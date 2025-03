Em casa de Hilary Duff foi dia de festa na quinta-feira, dia 20 de março. O filho Luca Cruz celebrou o seu 13.º aniversário e a data foi destacada no Instagram.

"Uau, o tempo é um ladrão. Achava que ser mãe há dez anos parecia uma loucura... mas aqui estou eu no 13.º aniversário do meu filho", começou por legendar.

"Não vou a lugar nenhum sem as pessoas me dizerem que o Luca é um miúdo simpático. Ele consegue falar com qualquer pessoa", partilhou, referindo que o menino gosta de falar sobre "futebol, jogadores dos anos 70 que marcaram a história". "É um desenhador criativo incrível, um escritor lindo", acrescentou.

"[...] Amo-te mais do que a lua e tão longe quanto todas as estrelas no céu. [...] Conversar até tarde e comer na cozinha é o melhor. Sair contigo é o melhor. Receber uma mensagem tua... é o melhor. [...] Ver-te a jogar futebol é o melhor. Ouvir hip hop contigo é o melhor. [...] O teu sorriso é o melhor. O teu humor é o melhor. Tu a seres totalmente tu é o melhor. Ser tua mãe é o melhor. Feliz 13.º aniversário, Angel, sempre a torcer por ti", escreveu ainda a mamã 'babada', tendo juntado às suas palavras várias imagens do filho.

Luca Cruz, recorde-se, nasceu em 2012 e é fruto do casamento terminado de Hilary Duff com Mike Comrie.

