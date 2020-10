O programa 'The Voice Portugal' está atualmente no ar, ainda na fase de provas cegas, mas esta não é a única grande aposta da RTP1 no que diz respeito aos concursos de talentos. Também o 'The Voice Kids' regressa em breve à antena.

O programa dedicado ao talento das crianças e jovens portugueses já começou a ser gravado e este domingo a RTP revelou quem foram os mentores escolhidos para esta edição do formato.

"Os novos mentores do 'The Voice Kids' são Fernando Daniel, Carolina Deslandes, Carlão e Marisa Liz", anuncia a produção do programa nas redes sociais.

