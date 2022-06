Carolina Deslandes acabou por desabar em lágrimas depois da atuação da pequena Íris Cardoso, que cantou o tema 'Não Me Importo' no palco do 'The Voice Kids'.

A menina não foi escolhida por nenhum dos mentores, mas no fim da atuação teve a oportunidade de cantar com Carolina Deslandes.

Já depois deste momento, Íris foi surpreendida com a presença da avó numa das cadeiras dos mentores e que acabou por cantar para a neta, deixando todos muito emocionados, especialmente Carlão.

A avó da menina foi depois abraçada por todos. "Fiquei emocionado", confessou Carlão.

De seguida, Carolina Deslandes foi 'apanhada' nos bastidores a chorar junto da equipa de produção do programa. "Isto é mesmo horrível. Ainda por cima ela veio cantar a minha música", desabafou.

Mais tarde, acrescentou: "Já é difícil tu não virares uma cadeira, ainda é mais difícil quando tu não viras uma cadeira e está uma criança a cantar uma canção tua. Sentes sempre que podes estar a desiludi-la".

