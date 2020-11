A edição do 'The Voice Portugal' deste domingo foi marcante devido a vários momentos. Sem dúvida que um dos que mais chamou a atenção foi quando Favela Lacroix, cantora funk, apareceu como concorrente.

Este nome poderá ser-lhe desconhecido à partida, mas sabia que foi precisamente neste formato que a artista começou a sua carreira?

Junior Oliveira descobriu o seu caminho, assumindo o seu lado de drag queen e tendo já colaborado com nomes como Blaya.

"Estou muito muito grata com todo carinho e apoio que tenho recebido de vocês, mamãe não sabe nem o que dizer, está sendo incrível, obrigada a todo mundo, obrigada aos meus amigos que sempre tiveram comigo me acompanhando nas minhas loucuras, a minha família, aos meus FAVELADOS que tanto amo, por sempre acreditarem em mim, e sim, (vou dar uma de Anita agora) , a mim também que de facto NUNCA parei, nunca deixei de acreditar em mim mesmo, mesmo com todas as dificuldades e barreiras que as vezes a vida nos traz, espero inspirar a vocês também a nunca desistirem dos vossos sonhos", escreveu no Instagram.

Veja o momento de seguida:

Leia Também: Ex-Just Girl, Kiara Timas, destaca-se no 'The Voice'