A última ronda de Provas Cegas do 'The Voice Portugal 2020' decorreu na noite deste domingo, 1 de novembro, e contou com a atuação de Kiara Timas, ex-Just Girl.

A artista escolheu uma música de Maria Gadu, 'Ne Me Quites Pas', e conseguiu virar a cadeira de Aurea e António Zambujo, tendo escolhido António Zambujo.

Após a atuação, Kiara explicou que lançou um álbum a solo em 2017 e, mais recentemente, deu a conhecer uma nova música, 'O Beijo Que Não Dei'. Além disso, tem ainda uma escola de música, estando ligada à indústria desde que ficou conhecida na banda Just Girl, grupo lançado pela série 'Morangos com Açúcar'.

Sobre as razões que a levaram a participar no programa, a artista explicou que foi "pela aventura e para sair da zona de conforto". "Cantar temas de outras pessoas também é um desafio. E é por tudo", acrescentou.

Leia Também: A mensagem amorosa de Diogo Piçarra a jovem que não passou no 'The Voice'