Após a estreia do primeiro programa da nova temporada de 'The Voice Portugal', Diogo Piçarra, um dos mentores de serviço, usou as suas redes sociais para saber o que acharam os seus seguidores das primeiras Provas Cegas.

Em resposta à sua questão, o cantor recebeu um comentário de uma jovem que se mostrava triste por não ter conseguido chegar a esta fase do programa.

"Teria sido ainda mais incrível se tivesse passado às Provas Cegas, mas pensamentos positivos sempre e pode ser que vá conseguir um dia chegar a esse palco", pode ler-se na mensagem, à qual Piçarra não ficou indiferente.

"Não desistas, espero ainda estar naquela cadeira para te receber", reagiu o músico, merecendo o 'aplauso' de vários fãs pelo seu gesto simpático e motivador.

