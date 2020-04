A família do 'The Voice', em colaboração com a RTP, uniu-se para numa missão solidária ajudar os hospitais portugueses na luta contra a Covid-19. Uma missão que culmina num programa especial feito a pensar em quem se encontra em casa de quarentena.

'The Voice Portugal - Unidos Pela Voz' vai para o ar este domingo, dia 26 de abril, às 21h45, na RTP1.

Trata-se de uma emissão que contará com atuações únicas e emocionantes dos quatro mentores da última temporada, de vencedores de edições anteriores, de concorrentes carismáticos do programa e ainda com a participação dos mentores de antigas temporadas do 'The Voice Portugal', como Daniela Mercury, Anselmo Ralph e Anjos. Carolina Deslandes, Ana Bacalhau, Nuno Markl e Rita Redshoes juntam-se também à família 'The Voice Portugal' para tornarem esta emissão ainda mais especial. Todos juntam as suas vozes no combate à pandemia.

O valor angariado pela iniciativa solidária 'Unidos Pela Voz' reverterá para a produção de ventiladores Made in Portugal, através de um projeto da empresa CEiiA (Centro de Excelência para a Inovação da Indústria Automóvel, com o apoio da RTP e da Fundação Calouste Gulbenkian. Todos os portugueses vão ter oportunidade de contribuir a partir de domingo e até ao dia 1 de maio nos vários canais da RTP, através do contributo de 1€ + IVA por chamada para o número 761 10 19 19 (apenas disponível a partir do início do programa).

Leia Também: Lucro da quase triplica em 2019 para 903 mil euros