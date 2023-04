As gravações da sexta e última temporada da série 'The Crown' da Netflix seguem a 'todo o vapor'. Esta sexta-feira, 21 de abril, vieram a público imagens de uma cena particularmente relevante na história da família real britânica: o casamento do (então) príncipe Carlos e de Camilla Parker Bowles.

Nas imagens, os atores Dominic West e Olivia Williams interpretam o momento em que Camilla e Carlos disseram o sim numa cerimónia civil, celebrada a 9 de abril de 2005, em Windsor.

Para a cena tudo foi pensado ao pormenor, desde os figurinos dos atores, até ao veículo em que o casal se deslocou. Na altura foi escolhido um Rolls-Royce Phantom VI, um presente que a rainha Isabel II recebeu em 1978 e que foi usado na visita da monarca e do marido, duque de Edimburgo, à Rússia.

À época, a união esteve envolvida numa grande discórdia devido ao anterior casamento de Carlos III com a princesa Diana e as polémicas traições com Camilla.

