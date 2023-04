O príncipe Harry confirmou a sua presença na coroação do pai, o rei Carlos III, decisão que na visão dos especialistas foi a acertada, isto se o duque de Sussex quiser fazer as pazes com a família real.

Contudo, tendo em conta o dia corrido da coroação, Carlos III não terá tempo para esclarecer os desentendimentos com o filho mais novo.

Quando se trata dos ensaios e das preparações para o evento de 6 de maio, o Carlos ficará, como pai, maravilhado por o filho mais novo estar ao seu lado no momento mais importante da sua vida - mas terão de esperar até outro dia para discutir a resolução das suas relações devastadas", notou o editor real Russel Myers ao Mirror.

O especialista acrescentou: "A relação entre o Harry, o pai e o irmão continuará incrivelmente tensa".

Outras notícias davam conta que o irmão, o príncipe William, também não estaria disposto a conversar com Harry.

