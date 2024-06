Maria João do 'Casados à Primeira Vista', da SIC, falou com Diana Chaves sobre a sua experiência no programa.

Depois de o casamento com Ricardo não ter corrido bem, Maria João foi ao 'Casa Feliz' falar sobre a sua experiência no 'Casados à Primeira Vista' e teceu várias críticas a Ricardo. "Acho que nunca conheci ninguém assim. Na lua de mel, nós conhecíamo-nos há dois ou três dias e o senhor mandava-me calar quando ele é que falava mais do que eu. Quando estava cansada e precisava de silêncio, nunca lhe disse 'cala-te', e nem me lembro das relações que tive de me terem falado assim - porque senão em vez de ter tido relações de anos, tinha de dias", partilhou. "Ele diz que o tratei mal, mas esquece-se que quando estávamos na lua de mel, houve coisas que acho que a produção até foi muito simpática com ele - porque não põe tudo o que se passou. De tal maneira que houve uma altura em que ele teve umas atitudes agressivas e a produção até parou as gravações e telefonaram para o doutor [Eduardo Torgal]", contou. Ainda sobre Ricardo, Maria João disse que o também concorrente "tinha dificuldade em mudar" e que "ele é o 'quero, posso e mando'". "É uma pessoa muito autoritária", afirmou ainda. No entanto, frisou que "não é tudo mau" sobre a sua participação no programa.