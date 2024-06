Daniel Filipe, que saiu do 'Casados à Primeira Vista' no domingo, dia 23 de junho, esteve esta quarta-feira no 'Casa Feliz' para falar sobre a sua experiência no programa.

Na reta final da conversa com João Baião e Diana Chaves, questionaram se o concorrente já tinha falado com Sónia Martins, com quem deu o nó no 'Casados', e este contou que não mantiveram contacto.

"Já falou com a Sónia depois de terem saído?", perguntou Baião.

"Não. A Sónia ainda não deu abertura para falarmos, não quis continuar a ser minha amiga e eu continuo a dizer que estou bem com a Sónia, não guardo rancor. Foi uma experiência que não correu bem, apenas isso. Agora a experiência acabou e estou à vontade e de braços abertos", respondeu Daniel Filipe.

