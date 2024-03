Michael Gambon, ator que deu vida a Dumbledore em 'Harry Potter', deixou mais de 1,7 milhões de euros de herança à mulher, Anna Miller. Conforme noticia o Daily Mail, sem nada ficou a namorada de longa data, Phillipa Hart, com quem tinha dois filhos adolescentes: Tom, de 17 anos, e William, de 15.

O testamento foi revelado esta quinta-feira, 7 de março, e mostra que praticamente a fortuna toda do artista passou para Lady Gambon e para o filho de ambos, Fergus, de 60 anos.

Aos restantes filhos - que nasceram da relação extraconjugal - restaram 11.700 euros e um troféu a cada um, nomeadamente, um coração de prata do prémio de teatro do Variety Club of Great Britain.

Vale notar que Michael Gambon e Anna Miller foram casados durante mais de 60 anos. Com Phillipa Hart mantinha um relacionamento há 20. Sabia-se que o ator dividia a vida entre o lugar que partilhava com a mulher e com a amante. Este morreu aos 82 anos em setembro do ano passado.

