Recentemente, Leandro fez uma publicação nas redes sociais que deixou os seguidores preocupados. Isto porque escreveu: "Não sou perfeito, mas sei que farei falta a muita gente".

Após toda a agitação à volta da referida publicação, o cantor fez uma chamada telefónica para o 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, onde explicou que não quis preocupar as pessoas.

"Muita gratidão pelas pessoas se preocuparem comigo, fico mesmo muito grato por isso. Por outro lado, nada do que escrevi na rede social tinha a ver comigo. Sou um compositor autor, faço canções. Fui almoçar com um amigo e achei que era uma foto bonita para pôr o pedaço de uma canção que estou a produzir. E publiquei aquela foto sem qualquer significado pessoal do que quer que seja", começou por justificar.

"Acho que hoje em dia as pessoas estão muito envolvidas nas redes sociais e acham que a vida se baseia muito nas redes sociais, e não é", acrescentou, frisando que não fez a publicação para deixar as pessoas "preocupadas".

Mais à frente, disse ainda: "Fico muito grato por as pessoas se preocuparem comigo, mas se estivesse realmente a passar mal na minha vida, não seria numa rede social que faria essa exposição".

"Pode acontecer isso, mas não tenho essa política. Estou muito bem a nível pessoal e profissional, vai sair o meu novo disco no dia 8, 'Destino', com canções que têm este tipo de frases que publiquei e que se identifica com muitas pessoas", continuou.

Leandro reforçou que está "numa fase muito boa" da sua vida, focando-se neste momento na família e nos concertos.

