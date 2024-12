Leandro tem uma música nova. 'Acredito em mim' é o mais recente trabalho do artista, que fez questão de apresentar no programa 'Casa Feliz'.

Em conversa com Diana Chaves e João Baião, o músico acabou por falar do que quer transmitir com a canção. "É uma mensagem positiva. Muitas vezes precisamos de acreditar mais em nós", referiu.

Leandro confessou ainda que "todos os dias temos que sonhar".

Mais à frente na conversa, o cantor fez uma chamada de atenção para o consumo e venda da música em Portugal. "Às vezes lança-se um álbum mas as canções perdem-se, as rádios também é o que é... porque a música internacional é sempre melhor. Ainda ontem li que um artista brasileiro esgotou um concerto em três horas e eu pergunto: 'Será que só não há dinheiro para os artistas portugueses? [...] Temos que ter mais apoio à música portuguesa e apoiar mais os artistas portugueses", revelou.

"Nós só passamos no telejornal quando morremos, [...] já foi, já não vale a pena. Temos que homenagear mais os artistas portugueses, o que é nosso", concluiu o cantor.

Veja aqui a entrevista.

Leia Também: Robbie Williams faz rara partilha com os fãs. Eis o momento em família

Leia Também: Ups! Cantor brasileiro mostra partes íntimas (sem querer) nas redes