Tessy Antony De Nassau é de novo uma mulher casada. A ex-companheira do príncipe Luís do Luxemburgo trocou alianças com Frank Floessel esta sexta-feira, dia 23.

A subida ao altar aconteceu numa cerimónia intimista sete meses depois do pedido de noivado.

Vale lembrar que Tessy encontra-se na reta final da gravidez do primeiro filho em comum com o empresário suíço.

A ativista e o príncipe Luís, recorde-se, foram casados desde 2006 a 2017 e têm dois filhos em comum - os príncipes Gabriel, de 14 anos, e Noah, de 13.

