Teresa Silva começou a semana com uma viagem no tempo e recordou uma memória com Sofia Sousa, ex-namorada do seu filho Tierry Vilson e mãe da sua neta, Daffy. A imagem remonta à época natalícia de 2012.

"E porque estou feliz, apeteceu me começar a semana com uma memória que me deixa com muitas saudades", começou por escrever.

"Foi quase há nove anos que todos juntos tirámos estas fotos que a Sofia Sousa me enviou!!! E porque a culpa vai morrer solteira, fazemos todos parte da vida uns dos outros, porque todos juntos somos família", continuou.

Antes de terminar, a ex-concorrente do 'Big Brother' frisou ainda que quando a imagem foi registada Sofia Sousa estava grávida de Daffy.

