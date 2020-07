Teresa voltou a protagonizar um momento de tensão na casa do 'Big Brother', desta vez numa conversa com Soraia. Em causa está uma afirmação da antiga cabeleireira que a jovem do Seixal quis esclarecer, uma vez que não percebeu a quem era direccionada.

"Não percebeste, problema teu. Sabes onde estás? Não estás no AquaShow, estás no 'Big Brother'. Há muita coisa que não se percebe. Sou frontal", afirmou Teresa, recusando-se a esclarecer o que havia dito anteriormente.

E rematou: "A frase era para a Ana Catharina. Nem tudo o que parece é".

